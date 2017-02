Basilica Sant’Antonio di Padova: domenica 5 febbraio messa e benedizione delle coppie che desiderano avere figli e di quelle in attesa

Sarà una celebrazione dedicata alle coppie che desiderano avere un figlio, a quelle che lo stanno già aspettando e a quelle che tornano per ringraziare sant’Antonio per la nascita del loro bambino, quella che verrà celebrata domenica 5 febbraio, alle 11, nella Basilica di sant’Antonio a Padova. Alla messa, che quest’anno sarà presieduta dal rettore padre Oliviero Svanera, seguirà la benedizione delle coppie. “Il rettore e gli altri celebranti – si legge in una nota – invocano prima su tutti i presenti la benedizione di Dio per intercessione di sant’Antonio, poi su ciascuna coppia una benedizione particolare, a seconda dei casi per chiedere il dono della maternità e della paternità o di ringraziamento perché quel dono è arrivato”. Questa particolare tradizione che si ripete in occasione della Giornata per la vita è stata avviata alcuni anni fa dall’allora rettore padre Enzo Poiana. “Ogni anno – raccontano i frati – la basilica è davvero gremita e ultimamente abbiamo registrato un incremento progressivo di sposi”. “Ogni anno – proseguono – qualcuno ritorna a ringraziare, perché dopo la benedizione la grazia è arrivata”. Ne sono testimonianza gli scritti lasciati sul diario della sacrestia e ciò che viene raccontato direttamente ai francescani. La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito internet della Basilica di sant’Antonio di Padova.