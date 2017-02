Università Cattolica: Roma, lunedì “Open Day” con simulazione dei test di ingresso

Si terrà lunedì 6 febbraio, dalle ore 9, nell’Aula Lazzati del Polo Universitario “Giovanni XXIII” (L. go F. Vito, 1 – primo piano), l’appuntamento invernale dell’Open Day, la Giornata dedicata all’orientamento universitario per la presentazione dell’intera offerta formativa della Facoltà di economia e della Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Cattolica presso la sede di Roma alle aspiranti matricole e alle loro famiglie. L’Open Day – informano i promotori – avrà inizio con l’incontro “Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si presenta agli studenti”, occasione per conoscere da vicino l’Ateneo e le opportunità offerte agli studenti. Interverranno all’incontro monsignor Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, Domenico Bodega, preside della Facoltà di economia, Rocco Bellantone, preside della Facoltà di medicina e chirurgia, e Fabrizio Vicentini, direttore della sede di Roma della Cattolica. Quindi, in appuntamenti distinti per le due Facoltà, verrà presentata dai docenti e dai tutor l’offerta formativa. Per la Facoltà di Economia, alle ore 10.30, in Aula 6 del Polo Universitario “Giovanni XXIII” verrà presentato il Corso di laurea triennale in Economia e gestione dei servizi. Per la Facoltà di medicina e chirurgia, alle ore 10.30 in Aula Lazzati saranno presentati i Corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria; alle ore 11 in Aula 5 verrà presentato il Corso di laurea tutto in inglese Medicine and Surgery e alle ore 11.30 in Aula Lazzati verranno presentati i Corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie, in Biotecnologie sanitarie e in Scienze e tecnologie cosmetologiche.

Novità di quest’anno dell’Open Day sarà la simulazione dei test di ingresso ai corsi di laurea delle due Facoltà: alle 11.30 in Aula 6 si svolgerà l’incontro “Come prepararsi alla prova di ammissione della Facoltà di Economia” e alle 14.30 in Aula Lazzati avrà luogo il meeting “Attitudini, motivazioni e prove di ammissione alla Facoltà di Medicina e chirurgia”. Alle ore 15, in Aula 5, Michele Faldi, direttore dell’Offerta formativa, promozione, orientamento e tutorato dell’Ateneo, terrà un incontro dedicato alle famiglie delle aspiranti matricole dal titolo “Genitori in Ateneo: conoscere l’Ateneo per accompagnare nella scelta”; alle ore 15.30 in Aula 6 si svolgerà la simulazione del Test d’ingresso ai Corsi di laurea triennali della Facoltà di Economia. Per l’intera giornata ai Desk delle Facoltà, attivi dalle ore 8.30, saranno presenti i tutor di gruppo, studenti laureati che racconteranno la loro esperienza e potranno fornire utili consigli anche su tutti i servizi della sede romana dell’Università Cattolica. Alle 12 e alle ore 13 si potranno effettuare visite guidate al campus universitario previa prenotazione presso il desk EDUCatt.