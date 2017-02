Ue-Usa: Romano Prodi, “togliere immediatamente le sanzioni alla Russia”

“Togliere immediatamente le sanzioni alla Russia giocando in anticipo rispetto agli Stati Uniti e preparare un progetto comune di difesa mettendo sotto un’unica autorità le risorse militari già esistenti”. Sono due priorità dell’Unione europea – “azioni che da tempo l’Europa avrebbe dovuto compiere” – ad avviso di Romano Prodi, già presidente del Consiglio italiano e della Commissione europea. L’economista e politico italiano – in una riflessione scritta per diversi settimanali diocesani del Nord Est – stigmatizza il nuovo corso americano, dopo l’insediamento di Trump. Egli, secondo Prodi, ha operato “un vero e proprio attacco al cuore dell’Europa” sostenendo che essa “sia solo una strumento per esaltare la potenza della Germania”, poiché questa, “per il suo ruolo di paese leader, è il collante europeo. Ed è un attacco alla nazione che per prima ha applicato, seguendo il volere degli Stati Uniti, le sanzioni alla Russia”. “Oggi Trump – rimarca Prodi – si spinge ben oltre una sostanziale indifferenza, arrivando a condannare a morte la Nato, rivoluzionando il tradizionale atteggiamento nei confronti della Russia e sembra voler dire all’Europa che d’ora in poi dovrà farsi carico della propria difesa”. “Resta da chiedersi perché l’Europa non reagisca. Forse – conclude – la risposta sta nella perdita di memoria storica di questa nuova generazione di leader e allo stesso tempo nello smarrimento delle ragioni che sono state il fondamento della nostra Unione. Ma io credo invece che in questa tempesta che dall’America arriva fino a noi sia insita la straordinaria possibilità di dimostrare che l’Europa non solo esiste, ma è in grado di riconquistare il posto che le spetta”.