Scuola: Mpv, bene ministro Fedeli su necessità del consenso dei genitori per assistere a spettacolo gender

“Prendiamo atto con soddisfazione del chiarimento del ministro Fedeli a proposito dello spettacolo transgender al quale avrebbero dovuto assistere bambini e ragazzi di alcune scuole della provincia di Venezia e di Vicenza: occorre il consenso dei genitori”. Lo scrive in una nota il Movimento per la vita italiano (Mpv) a proposito dello spettacolo transgender “Fa’afafine. Mi chiamo Alex e sono un dinosauro”, che sta girando l’Italia, in cui si racconta la storia di un bambino che si sente un giorno maschio e un giorno femmina. “Per fortuna – sostiene il Mpv – in Italia esiste e resiste ancora la consapevolezza del ruolo e delle prerogative di mamma e papà. Ringraziamo l’assessore regionale alla scuola, Elena Donazzan, per aver tempestivamente sollevato la questione su sollecitazione di numerose associazioni – tra cui il Movimento per la vita italiano -, ben comprendendo la gravità di cosa stesse per succedere. Ci auguriamo che in futuro nessuno dimentichi più che la responsabilità educativa dei figli appartiene alle famiglie e non allo Stato, specialmente su temi così delicati”.