Papa Francesco: a Summit Nobel pace in Colombia, “costruire ponti di riconciliazione”

“Gli sforzi compiuti in Colombia per costruire ponti di pace e riconciliazione possano ispirare tutte le comunità a superare le animosità e le divisioni”. È quanto scrive il Papa in un messaggio – a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin – indirizzato ai partecipanti al Summit mondiale dei Nobel per la pace, in corso a Bogotá sul tema “Pace e riconciliazione”. “Quando le vittime della violenza sono capaci di resistere alla tentazione della vendetta – osserva Francesco – diventano i promotori più credibili della nonviolenza e della costruzione della pace”. Il Papa, nel documento, incoraggia gli sforzi “per promuovere la conoscenza e il dialogo tra le persone” e auspica che “la nonviolenza possa diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme”.