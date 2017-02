Notizie Sir del giorno: terremoto in Centro Italia, attacco al Louvre, papa Francesco a Colombia, Enzo Bianchi su paternità spirituale

Francia: vescovi dopo attacco al Louvre, “la nostra società deve sempre più credere alla pace”

“La nostra società deve sempre più credere alla pace”. Così i vescovi francesi reagiscono con un tweet all’attacco al Museo del Louvre, dove un uomo armato di machete ha tentato di entrare aggredendo un gruppo di quattro militari al grido di “Alllah Akbar”. Feriti l’aggressore e un militare. (clicca qui)

Terremoto: Norcia, mons. Galantino consegna fondi per scuola materna e ricostruzione oratorio. A Macerata incontro tra Errani (commissario ricostruzione), Curcio (protezione civile) e i vescovi. Mons. Brugnaro sulle nuove scosse, “fanno fare un passo indietro”

Consegnati oggi a Norcia gli oltre 7mila euro raccolti a Bangui (Repubblica centrafricana), destinati ad arredare la scuola materna ricostruita in legno appena fuori le mura della città. Giunti pure 700mila euro provenienti dal concerto di Baglioni in Vaticano per la ricostruzione dell’oratorio della chiesa Madonna delle Grazie. Il segretario della Cei, monsignor Nunzio Galantino: “Dal primo momento la Chiesa è in campo con grande impegno, giorno per giorno per aiutare a ricostruire”. Frattanto, poco prima dell’alba si sono registrate nelle Marche altre quattro scosse sismiche di magnitudo compresa tra 3.0 e 4.4. Mons. Francesco Giovanni Brugnaro, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche: “Queste nuove scosse significative fanno fare un passo indietro, imponendo di muoverci con più cautela, ma senza troppi allarmismi”. Nel pomeriggio, a Macerata, l’incontro tra il commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e i vescovi di Marche, Lazio e Abruzzo. (clicca qui)

Ue: Consiglio europeo a Malta su migrazioni e 60° dei Trattati di Roma

“Vertice informale”, a Malta, per i 28 capi di Stato o di governo dell’Ue. A tema la dimensione esterna della migrazione. Nella sessione pomeridiana – cui il Regno Unito si è “autoescluso” – la preparazione del 60º anniversario dei Trattati di Roma (25 marzo). Dai leader Ue pieno sostegno all’accordo Italia-Libia sottoscritto ieri per contenere l’afflusso dei migranti dalla Libia, oltre all’intenzione di rafforzare “le capacità di rimpatrio dell’Ue, nel rispetto del diritto internazionale”. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk: “La disintegrazione dell’Unione europea non comporterà il ripristino di una mitica, piena sovranità degli Stati membri, bensì la loro dipendenza reale ed effettiva dalle grandi superpotenze: gli Stati Uniti, la Russia e la Cina”. (clicca qui)

Colombia: Papa Francesco a summit Nobel pace, “costruire ponti di riconciliazione”

“Gli sforzi compiuti in Colombia per costruire ponti di pace e riconciliazione possano ispirare tutte le comunità a superare le animosità e le divisioni”. È quanto scrive il Papa in un messaggio – a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin – indirizzato ai partecipanti al Summit mondiale dei Nobel per la pace, in corso a Bogotá sul tema “Pace e riconciliazione”. Frattanto, ieri l’Eln, la principale formazione guerrigliera ancora attiva in Colombia dopo l’abbandono delle armi da parte delle Farc, ha liberato, nel dipartimento del Chocó, l’ex parlamentare Odín Sanchez dopo dieci mesi di sequestro. (clicca qui)

Ecumenismo e dialogo: don Bettega (Cei), “è la storia a chiederci uno sguardo aperto all’altro”

Don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio Cei per l’ecumenismo e il dialogo, parla al Sir dell’impegno ecumenico nelle diocesi italiane. “Sta crescendo una sensibilità più ampia che abbraccia tutto l’arco dell’anno. Al di là di progetti e iniziative, è lo stile che sta cambiando”. E ancora: “La storia e il tempo, nel quale viviamo, ci obbligano a uno sguardo aperto”. (clicca qui)

Enzo Bianchi: la paternità spirituale “aiuta a rendere oggettivo il cammino spirituale di una persona portandolo all’adesione alla realtà”

“La paternità spirituale è necessaria perché aiuta a rendere oggettivo il cammino spirituale di una persona portandolo all’adesione alla realtà, soprattutto al riconoscimento e all’accettazione dei propri limiti, delle proprie negatività, e dunque al superamento delle inibizioni profonde, delle censure radicate, dei doveri e degli interdetti introiettati che impediscono un cammino umano nella libertà e nell’amore”. Lo scrive Enzo Bianchi in una nota per il Sir a una settimana dall’annuncio di dimissioni da priore del Monastero di Bose. (clicca qui)

Tv2000: “Debre Libanos”, via Maletti cambia nome

Alcuni Comuni italiani stanno riflettendo sulla possibilità di cambiare nome alla via intitolata al generale Pietro Maletti dopo il documentario “Debre Libanos” di Tv2000. Maletti fu medaglia d’oro al valor militare, ma anche esecutore della strage nel monastero etiope di “Debre Libanos”, il 19 maggio 1937, dove vennero uccise oltre 2mila persone tra fedeli e monaci. Il documentario racconta quello che risulta essere il più grande massacro di religiosi e fedeli cristiani avvenuto in Africa, attraverso testimonianze e documenti storici. (clicca qui)