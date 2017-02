Migrazioni: Giro (viceministro), diaspore e organizzazioni migranti “importanti per conoscere situazioni nei Paesi di provenienza”

“Le diaspore africane sono il legame che aiuta a mettere a punto interventi mirati ed efficaci a partire dalle esigenze dei Paesi di origine dei flussi migratori”. Lo sottolinea Mario Giro, viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in una videointervista all’Agenzia Dire a margine di un incontro promosso alla Camera dei deputati dal Centro italiano per la pace in Medio Oriente (Cipmo), su “Migrazione, inclusione, co-sviluppo: il ruolo delle diaspore med-africane”. L’articolo 26 della legge 125/2014 sulla cooperazione allo sviluppo “elenca anche le comunità di origine straniera all’interno dei nuovi soggetti di cooperazione”, ricorda Giro, convinto “che le diaspore e le organizzazioni dei migranti siano importanti per avere conoscenza diretta delle situazioni nei Paesi di provenienza dei flussi e per poter fare cooperazione in loco”. Un meccanismo che può funzionare anche nel caso dei rimpatri assistiti e “ogni volta – rimarca il viceministro – che sia importante stabilire un ‘linkage’ tra quello che facciamo qui da Roma e quello di cui c’è bisogno lì”. “L’Italia e gli italiani devono collaborare con gli stranieri e gli immigrati come già si fa in molti luoghi”, prosegue Giro citando l’impegno contro radicalismo e violenza. “Abbiamo bisogno di una vera integrazione, soprattutto per le seconde e le terze generazioni, quelle che rischiano più il contagio del radicalismo”.