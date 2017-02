Migrazioni: Frigenti (Aics), “serve una narrativa diversa” raccontando “le storie che il pubblico vede poco”

“Serve una narrativa diversa” nel raccontare le migrazioni di massa, le diaspore. “Raccontando le storie che il pubblico vede poco”; “mostrando che nella stragrande maggioranza dei casi i migranti contribuiscono alla nostra economia, pagano i contributi previdenziali, depositano i risparmi in banca, acquistano e usano servizi in Italia e quando hanno successo diventano loro stessi piccoli businessmen che magari danno lavoro tra gli altri anche agli italiani”. Ne è convinta Laura Frigenti, direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), parlando all’Agenzia Dire in un’intervista in occasione di un incontro tenutosi ieri alla Camera dei deputati, promosso dal Centro italiano per la pace in Medio Oriente (Cipmo). “Stiamo lavorando con il Consiglio nazionale a un summit delle diaspore da tenersi nel 2017”, annuncia Frigenti. Convinta che sia possibile e necessario, anche traendo esempio da esperienze consolidate come quella francese, “creare una coesione maggiore tra organizzazioni un po’ frammentate, dando loro la possibilità di lavorare come sistema, di scambiare le esperienze e di unire le forze”. Il punto di partenza, cardine della Legge 125 e centrale nella prospettiva dell’Agenzia, è il nesso tra migrazioni e crescita sostenibile. Secondo Frigenti, in prospettiva bisogna “favorire uno sviluppo globale armonico in modo che le differenze esistenti tra Paesi poveri, emergenti e sviluppati siano più soffuse e che ci sia maggiore integrazione”. Al riguardo, l’incontro alla Camera voleva fare un punto su un progetto per l’integrazione dei rifugiati, in particolare in Piemonte e in Lombardia, che conta sul sostegno del Ministero degli esteri italiano. Un primo passo, conferma Frigenti, per articolare quella “narrativa diversa” oggi indispensabile.