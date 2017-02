Lotteria del Papa: acquistato “on line” il biglietto vincente. Il ricavato a terremotati e senza tetto

E’ stato acquistato “on line”, sul portale istituzionale dello Stato della Città del Vaticano, il biglietto vincente della “Lotteria del Papa”, il cui ricavato – per volere di Francesco – sarà devoluto alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto e ai senzatetto. A darne notizia è oggi il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, che informa come nel pomeriggio di ieri, nella Sala Notai del Palazzo del Governato, si è proceduto all’estrazione dei biglietti vincenti della quarta edizione della Lotteria di beneficenza per le opere di carità del Santo Padre. Primo premo: una Opel modello Karl. I premi – informa il comunicato – dovranno essere ritirati entro trenta giorni dalla data dell’estrazione, presso il Coordinamento Eventi del Governatorato (primo piano del Palazzo del Governatorato). Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nella nota, “ringrazia sentitamente tutti quanti hanno acquistato i biglietti, permettendo così una somma significativa che verrà consegnata nei prossimi giorni direttamente nelle mani del Santo Padre, che la destinerà alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 in Centro Italia e ai senzatetto”.