Diocesi: Udine, domani Messa presieduta da mons. Mazzocato, benedizione dei genitori in attesa e adorazione notturna

Un momento davvero speciale quello che si vivrà domani a Udine, nella Basilica delle Grazie, culmine della “Festa diocesana della vita” alla vigilia della 39ª Giornata nazionale. L’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, presiederà alle 19 la celebrazione eucaristica con una speciale benedizione alle mamme e ai papà in attesa di un figlio e ai bambini presenti. Seguirà l’adorazione notturna guidata da gruppi familiari, di spiritualità e di preghiera. Ad ogni bambino non nato nel 2016 per aborto in Friuli, ed ai suoi genitori, sarà dedicato un momento di preghiera davanti a Gesù eucarestia. Durante la notte, inoltre, alcuni sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. “Ringrazieremo il Signore – scrive mons. Mazzocato nella sua lettera di invito – per il dono della vita e per i tanti segni di carità presenti sul nostro territorio diocesano in favore delle situazioni di particolare difficoltà. Al tempo stesso desideriamo prenderci a cuore quelle situazioni in cui la tentazione di non accogliere la vita prende il sopravvento con la tragedia dell’aborto”. La celebrazione eucaristica e l’adorazione notturna chiudono un ricco programma di iniziative molto partecipate: lo spettacolo teatrale “La misura dell’amore” andato in scena venerdì 20 gennaio, e l’incontro culturale con Beatrice Fazi (attrice madre di quattro figli ed impegnata in favore della vita), condotto, lunedì 30 gennaio, dalla giornalista di “Avvenire” Lucia Bellaspiga.