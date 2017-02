Diocesi: Perugia, a Rieti si celebra il 550° anniversario della nascita della Beata Colomba

Quest’anno si celebra il 550° anniversario della nascita della beata Colomba da Rieti (1467-2017), molto venerata anche a Perugia, dove nel 1991 è stata istituita da monsignor Ghino Montagnoli, sacerdote diocesano perugino, un’associazione culturale a lei intitolata e riconosciuta dall’archidiocesi perugino-pievese. L’associazione “Beata Colomba”, che conta centinaia di soci e simpatizzanti, si prefigge di tenere vivi il culto e la memoria storica di questa grande figura di santità che tanto fece anche a livello sociale per la Perugia della seconda metà del XV secolo. L’associazione, in occasione del 550° anniversario della Beata Colomba, ha redatto un programma di diversi eventi culturali di elevato spessore ed interesse, che inizieranno a Rieti il 4 febbraio, dove giungerà in mattinata un gruppo di fedeli da Perugia accompagnati dal cardinale Gualtiero Bassetti. Insieme al vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili e ad altri vescovi, presiederà nel pomeriggio (ore 16) una solenne concelebrazione eucaristica nella cattedrale di Santa Maria Assunta. La concelebrazione sarà preceduta da una visita guidata alla cattedrale (ore 15.30), mentre in mattinata (ore 11) è in calendario una visita al Monastero delle Domenicane di Sant’Agnese e agli affreschi della Caserma “Attilio Verdirosi”, già convento di San Domenico. È anche un’occasione per far sentire la propria vicinanza e solidarietà alla città di Rieti colpita dal terremoto.