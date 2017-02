Diocesi: Cosenza, in cattedrale una guida in caratteri braille

Una guida in caratteri braille nella cattedrale di Cosenza. È stata presentata ieri sera, al termine della celebrazione della Candelora nella chiesa madre bruzia e benedetta dall’arcivescovo, monsignor Francesco Nolè. “Nella festa della presentazione di Cristo al tempio, nella giornata delle luci che l’Uici celebra, con questo segno nella cattedrale di Cosenza vogliamo donare la possibilità a tutti i cittadini affetti da cecità di leggere la storia della nostra città, affinché il centro storico possa offrire un’esperienza culturale che non precluda a nessun cittadino la sua fruizione”, ha detto Giuseppe Bilotti, presidente della sezione cosentina dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, che ha partecipato alla celebrazione eucaristica nella giornata della vita consacrata. Il pannello in braille consente di “scoprire i tesori della cattedrale bruzia” – come ha sottolineato don Pasquale Traulo, vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi, presentando all’arcivescovo “i motivi di ringraziamento della giornata”. Il pannello scoperto, contenente una riproduzione fatta ad hoc tridimensionale della cattedrale di Cosenza, consente, attraverso una guida, di conoscerne la storia. Un evento – prosegue Bilotti – che “apre le strade della conoscenza e dei beni culturali alle persone che non vedono”.

Tutto pronto, intanto, per l’inizio del settenario in onore della Madonna del Pilerio, patrona della città, la cui festa si celebra il 12 febbraio. Dopo l’apertura, prevista domani, con l’animazione liturgica della parrocchia di rito greco presente a Cosenza, ogni giorno le diverse vicarie della diocesi si recheranno in pellegrinaggio in cattedrale. La celebrazioni saranno trasmesse in diretta sulla radio diocesana Jobel Inblu.