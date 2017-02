Diocesi: Como, mostre e veglie di preghiera per la Giornata per la vita

Sono decine le iniziative in programma nella diocesi di Como per la 39ª Giornata per la vita del 5 febbraio dal titolo: “Donne e uomini per la vita nel solco di S. Teresa di Calcutta”. A promuoverle sono, in collaborazione con le parrocchie, i quattro Centri di aiuto alla vita presenti sul territorio diocesano: Como (con uno sportello a Rovellasca), Morbegno (e Chiavenna), Sondrio, Mandello del Lario e Laveno-Mombello (Valli Varesine). A Como verrà presentata sabato 4 febbraio, alle 15, allo Spazio Natta la mostra “Oltre la scala” promossa dal Cav cittadino. “La scala – spiega Daniela Matarazzo, presidente dell’associazione – rappresenta la possibilità offerta alle donne che chiedono aiuto di risalire da un baratro e, seppur con fatica, arrivare a ritrovare se stesse e a rimettere insieme i pezzi della loro esistenza”. Veglie di preghiera per la vita saranno organizzate nella serata di domani, 4 febbraio, a Chiavenna, Mandello del Lario, Luino e Sondrio. In molte parrocchie è prevista, inoltre, la vendita di primule per sostenere economicamente le attività dell’associazione. “Non possiamo pensare che i Cav continuino a operare come quando erano sorti con l’obiettivo di evitare l’interruzione della gravidanza – scrivono in una riflessione pubblicata sul Settimanale della diocesi le volontarie di Morbegno -. Le minacce alla vita sono infatti aumentate: si sta sempre più diffondendo una cultura che sostiene il diritto di porre fine alla propria vita quando non è più degna di essere vissuta o il diritto ad avere un figlio ‘su misura’ e nega i valori tradizionali della famiglia e della maternità”. Particolarmente significativa è la scelta dei volontari di Mandello del Lario che hanno deciso di destinare i fondi raccolti durante la Giornata all’attivazione di un Progetto Gemma (servizio per l’adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà) nei confronti di una donna residente nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto.