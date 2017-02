Diocesi: Cesena-Sarsina, iniziative per la Giornata della vita

Si celebra anche in diocesi di Cesena-Sarsina la Giornata nazionale per la vita, promossa dalla Conferenza episcopale italiana e giunta quest’anno alla 39ª edizione. Stasera – informa la diocesi – con inizio alle 21, nella sala “Sozzi” del Palazzo del Ridotto, in centro a Cesena si tiene un incontro pubblico con Carlo Casini, presidente onorario del Movimento per la vita. “Il più povero dei poveri…” è il titolo della serata. Domani, 4 febbraio, alle 18, in cattedrale a Cesena, il vescovo Douglas Regattieri presiederà la Messa, durante la quale verrà amministrato il sacramento del battesimo ad alcuni bambini e impartirà la benedizione alle mamme in attesa. Alla celebrazione sono particolarmente invitate tutte le famiglie. Domenica 5, infine, la celebrazione della Giornata per la vita si terrà nelle singole parrocchie.