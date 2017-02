Comunicazione: De Luca (Ucsi) a Copercom, “la misericordia è essere cercatori di buone notizie”

“La misericordia per noi comunicatori è essere cercatori di buone notizie. Non è certo facile. Le notizie più evidenti sono tutte negative: raccontano di catastrofi, di guerre, di terrorismo, di arroganza”. Così Vania De Luca, presidente dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana), nel video realizzato dal Copercom per la campagna social “Misericordia è…”. “Cercare buone notizie – osserva De Luca – significa cercare notizie che aiutano a comunicare la speranza, una via possibile di positività, in ogni circostanza e in ogni situazione. Significa anche, in questo mare di negatività che ci circonda, riuscire a trovare delle strade positive, degli sbocchi, delle vie concrete per la speranza”.