Cibo: Coldiretti, i piatti della cucina degli avanzi alla giornata nazionale antispreco

I piatti della cucina degli avanzi saranno protagonisti domenica 5 febbraio dalle ore 9,30 in occasione della quarta Giornata nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari promossa dal Ministero al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via XXIV Maggio 43 a Roma. Sulle tavole degli italiani sono tornati i piatti del giorno che non sono solo una ottima soluzione per non gettare nella spazzatura gli avanzi, ma aiutano anche a non far sparire tradizioni culinarie del passato secondo una usanza molto diffusa che ha dato origine a piatti diventati simbolo della cultura enogastronomica del territorio che saranno riproposti nell’occasione. Nell’occasione sarà divulgato lo studio Coldiretti/Ixè su come sono cambiati gli sprechi alimentari degli italiani nelle famiglie e al ristorante.