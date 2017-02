Balcani: convegno Mcl, visita al memoriale di Madre Teresa. Costalli e Topic, “esempio da seguire per tutela vita umana”

(dall’inviato a Skopje) Il convegno sul tema “Le problematiche dell’immigrazione e le nuove politiche europee per la coesione sociale”, promosso da Mcl a Skopje, ha offerto l’occasione per una tappa al memoriale di Madre Teresa, nata nel 1910 nella capitale della Macedonia. Presenti il presidente del Movimento cristiano lavoratori, Carlo Costalli, il presidente di Napredak Franjo Topic, e il co-presidente di Eza Piergiorgio Sciacqua, la visita è stata inserita in una più ampia riflessione sul valore della vita umana e dell’attenzione agli ultimi, due dei temi emersi da alcune relazioni al convegno. Costalli ha ricordato l’imminente Giornata per la vita, di domenica 5 febbraio, che “si colloca significativamente nel solco di Madre Teresa, questa grande testimone della carità e della promozione della vita stessa”. Il presidente Mcl ha poi richiamato il discorso tenuto da Madre Tersa al ricevimento del Premio Nobel per la pace, nel 1979: “Ogni bambino, di ogni razza e di ogni nazione – aveva affermato –, di ogni cultura e religione, sia desiderato e amato. E come suonano stonati oggi certi rigurgiti di discriminazione che umiliano la vita delle persone”. Topic ha invece parlato di Madre Teresa come di “un testimone concreto della carità, esempio che ciascuno è chiamato a seguire”.