Azione cattolica: nell’ultimo numero di “Segno” dossier per capire l’economia oggi

Nell’ultimo numero di “Segno” un dossier per capire l’economia oggi. La rivista dell’Azione cattolica propone, nell’inserto, alcune chiavi di lettura ed esperienze concrete: l’esperimento di Scampia e del progetto Policoro, ma anche lo sviluppo di “un ricco magistero sociale voluto da Papa Francesco, fondato sulla Dottrina sociale della Chiesa, in un rapporto di continuità e innovazione rispetto agli insegnamenti dei predecessori. Al centro – si legge in una nota – si collocano la persona umana, la giustizia sociale e numerosi aspetti prioritari come le migrazioni, la difesa del creato, il lavoro”. La strada, scrive l’economista Giuseppe Notarstefano, vice presidente Adulti di Ac, “è quella della condivisione e della fraternità”. Nelle altre pagine della rivista si parla di attualità, cultura, famiglia, Chiesa… Ai giovani sarà dedicato il prossimo Sinodo convocato da Papa Francesco. “La Chiesa – spiega la nota – scommette sui giovani: vuole accompagnarli facendo da ‘bussola’, ma anche imparare da loro”. Spazio anche a due riflessioni sui prossimi appuntamenti associativi: il 150° anniversario dell’Azione cattolica, passando per la prossima Assemblea nazionale, e l’appuntamento in piazza San Pietro con Papa Francesco (29 aprile). Infine, due nuove rubriche per “Segno”: “Gli strumenti della vita spirituale” ed “Evangelizzatori con spirito”.