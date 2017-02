Associazioni: Med, a Roma assemblea elettiva e seminario su “media education” e “scuola digitale”

Si terrà il 4 e il 5 marzo alla Pontificia Università Salesiana di Roma l’assemblea nazionale elettiva del Med (Associazione italiana per l’educazione ai media e alla comunicazione). Oltre al rinnovo delle cariche, è in programma, sabato 4, il seminario “Media education e Piano nazionale scuola digitale”, che traccerà un bilancio e si interrogherà sul Piano proposto dal ministero dell’Istruzione, per “l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale”. Parteciperanno alla giornata di studio: Gianna Cappello (presidente Med, Università di Palermo), Mauro Mantovani (rettore Pontificia Università Salesiana), Antonio Calvani (Università di Firenze), Roberto Farnè (Università di Bologna), Antonio Fini (Università di Firenze) e Laura Biancato (Miur). Concluderà l’incontro Alberto Parola (vice presidente Med). I lavori dell’assemblea proseguiranno domenica 5, con la comunicazione del nuovo statuto e la presentazione del nuovo consiglio direttivo. Info: www.mediaeducationmed.it.