Associazioni: Fiac, mons. Eduardo Horacio García è il nuovo assistente ecclesiastico

Il Segretariato del Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac) annuncia che il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha nominato ieri assistente ecclesiastico dello stesso Forum monsignor Eduardo Horacio García, vescovo di San Justo e assistente nazionale dell’Azione cattolica (Ac)Argentina. Nel ringraziare il prefetto del Dicastero, il cardinale Kevin Farrell, “tutte le Ac del mondo – si legge nel comunicato che dà notizia della nomina, a firma di Emilio Inzaurraga, coordinatore del Segretariato Fiac – accolgono con grande gioia il nuovo assistente assicurando la loro preghiera. In questo momento il ricordo e la gratitudine vanno a monsignor Mansueto Bianchi che lo ha preceduto nell’incarico, prematuramente scomparso”. “Siamo certi – prosegue il comunicato – che mons. Eduardo, che ha condiviso il lavoro del Segretariato in questi anni come assistente nazionale dell’Ac Argentina, insieme agli altri assistenti nazionali dei paesi membri (Argentina – Burundi – Italia – Romania e Spagna), aiuterà il Fiac a sostenere e a promuove l’Ac nel mondo in chiave missionaria, nel solco del Concilio Ecumenico Vaticano II e con la Evangelii gaudium”.