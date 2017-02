Terremoto: Gentiloni, serve un miliardo, ma non possiamo aspettare superiori determinazioni Ue

(DIRE-SIR) – “Abbiamo fatto sforzi notevoli dopo la prima scossa di fine agosto, ne abbiamo fatti altri dopo la scossa di fine ottobre, ne stiamo facendo di ulteriori dopo le scosse del 18 gennaio. Abbiamo risorse nella legge di bilancio, ne stiamo mettendo in campo ulteriori con questo decreto”, spiega il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa, a proposito dell’ammontare di risorse necessarie per far fronte all’emergenza terremoto. “Nella lettera che il ministro dell’Economia ha mandato a Bruxelles per rispondere alla necessità dell’aggiustamento che la commissione chiedeva abbiamo già anticipato che sono necessarie ulteriori risorse. Nella lettera di Padoan si parla di almeno 1 miliardo. Intanto, però, non è che possiamo aspettare chissà quali superiori determinazioni. Noi decidiamo, ci prendiamo le nostre responsabilità. Cerchiamo di rispondere nel modo migliore possibile alla situazione che si è creata”, aggiunge il premier.

