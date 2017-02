Terremoto: Gentiloni, Italia non dimentica. Tutti consapevoli, anche Ue

(DIRE-SIR) – “Dobbiamo essere tutti consapevoli della gravità e dell’importanza degli eventi che hanno colpito l’Italia due settimane fa”. Lo dice il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato il dl terremoto. Si tratta di eventi che hanno una “gravità in sé, con quattro scosse tutte rilevanti il 18 gennaio. Ma gravi anche per la concomitanza tra le scosse e una nevicata che non aveva precedenti da decenni. Per l’ulteriore concomitanza poi – aggiunge Gentiloni – con calamità gravissime che tutti ricordiamo. L’Italia non dimenticherà questo colpo che è stato inferto a una parte così rilevante di questo territorio. Ma oltre a non dimenticare l’Italia deve reagire con decisione. Con un obiettivo molto semplice: mettere in campo tutte le norme e le iniziative necessarie per accelerare i percorsi sia di emergenza che di ricostruzione”.

“La percezione di gravità che questo periodo ha dato ai nostri concittadini – dice il premier Paolo Gentiloni – dopo quello che era accaduto in agosto e alla fine di ottobre, è una percezione molto seria. Siamo di fronte purtroppo a una sequenza che ha provato le popolazioni di queste regioni di cui non dobbiamo sottovalutare la gravità e anche gli effetti che può produrre sul piano psicologico. C’è bisogno che il Paese intero, a cominciare da noi, dal governo e con tutte le istituzioni, il Parlamento, l’Unione europea, tutti abbiano la consapevolezza dell’importanza di quello che è accaduto e della necessità di rispondere in modo adeguato”.

