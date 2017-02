Terremoto: Gentiloni, “accelerare di fronte a una situazione difficile ed evitare strozzature burocratiche”

(DIRE-SIR) – “Accelerare di fronte a una situazione difficile, evitare strozzature burocratiche e prevenirle se possibile”. Sono i due principali obiettivi del dl terremoto, illustrati oggi dal premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Il dl terremoto proroga le misure già previste dopo i precedenti terremoti di “cassa integrazione, busta paga pesante, introduzione anticipata di norme a favore della povertà, meccanismi di sospensione dei pagamenti di tributi e agevolazioni fiscali”, ha precisato Gentiloni, che ha aggiunto, rispondendo a una domanda sullo stanziamento di risorse necessarie per il dl terremoto: “Non abbiamo un conto esatto dell’ammontare delle risorse. Sono molto, molto consistenti. Sono diverse centinaia di milioni”.

“Innanzitutto il governo e innanzitutto il presidente del Consiglio – ha affermato Gentiloni – si assumerà la responsabilità di cercare di contribuire attraverso la presenza costante sul territorio, e qui a Palazzo Chigi, di verifica coi responsabili dell’emergenza, della ricostruzione a livello regionale, perché deve essere chiaro a tutti i nostri concittadini che questa è davvero la nostra priorità alla quale intendiamo rispondere oggi nell’emergenza e con il lavoro dei prossimi mesi”. Il governo ha “l’obiettivo di rilanciare, non solo di conservare, un patrimonio che è straordinario ma anche di rilanciare lo sviluppo, la vocazione del territorio e di ridare fiducia al territorio. Non sarà facile ma è un impresa che l’Italia con il gioco di squadra e l’impegno di tutte le istituzioni può portare avanti. Questi cittadini meritano da parte nostra.

