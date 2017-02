Sovrano Ordine Malta: Boeselager (gran cancelliere), “il Papa non intende interferire”

“Non possiamo prevedere né fare commenti sul futuro del cardinale Burke. Sappiamo che il Santo Padre ha annunciato in una lettera che nominerà un delegato speciale”, ha detto Albrecht Boeselager, gran cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, rispondendo presso la sede romana della Stampa estera alle domande dei giornalisti sulla vicenda che ha condotto ad una crisi del governo dell’Ordine e lo ha visto coinvolto in prima persona. “La crisi di governo che abbiamo avuto resterà un evento marginale nel corso della nostra storia – ha aggiunto -. La vera crisi che stiamo vivendo è quella di milioni di persone che fuggono dai loro paesi, sono torturate, annegano nel Mediterraneo”. “Il fatto che il Vaticano abbia cominciato ad occuparsi della crisi quando a me è stato chiesto di dimettermi – ha quindi precisato – non è un’interferenza con la nostra sovranità. Nella lettera del Santo Padre è evidente che il Papa non intende interferire con la nostra sovranità. Il suo intento non è indebolirci ma rafforzare la nostra missione per il futuro”. Ad una domanda sul ruolo del delegato pontificio, Boeselager ha risposto: “Il Santo Padre ha indicato che suo compito è concentrarsi esclusivamente sull’aspetto religioso dell’Ordine e sul ruolo dei membri professi”.