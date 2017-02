Sir: le principali notizie di oggi dall’Italia e dal mondo. Ucraina, scontri tra esercito e filorussi. Facebook, 1,8 miliardi di profili

Italia-Ue: debito, lettera del Governo italiano alla Commissione

Proseguire il consolidamento dei conti che sia al contempo “favorevole alla crescita e alle riforme strutturali”, evitando “un ritmo di aggiustamento eccessivamente accelerato”, perché “danneggerebbe l’economia in un momento di accresciuta incertezza geopolitica ed economica a livello globale”. È un passaggio della lettera inviata dal Governo italiano alla Commissione europea, in risposta alle pressioni di Bruxelles per la riduzione dell’eccessivo debito pubblico (133% sul Pil). La lettera è accompagnata dal “Rapporto sui fattori rilevanti che influenzano la dinamica del debito”. In sostanza Roma afferma di essere in linea con il Patto di stabilità pur impegnandosi a tenere sotto controllo i conti pubblici; ma il premier Paolo Gentiloni e il ministro Pier Carlo Padoan sono convinti che occorra evitare di frenare la lenta ripresa economica. La missiva del Governo verrà ora analizzata dalla Commissione e probabilmente discussa con un faccia a faccia tra il presidente dell’Esecutivo Ue, Jean-Claude Juncker, e lo stesso Gentiloni domani alla Valletta, a margine del Consiglio europeo. L’Italia rischia una procedura d’infrazione per il mancato rispetto della regola del debito, con concrete e pesanti ricadute sulla “sovranità” in campo economico e il pericolo di ripresa dello spread. La Commissione valuterà inoltre – dato che si tratta di una scelta politica e non solo tecnica quella che spetta a Bruxelles – le eventuali ricadute “politiche” in Italia, anche in vista di eventuali elezioni anticipate.

Ucraina: ancora scontri tra esercito di Kiev e forze filorusse

Scontri violenti attorno alla cittadina ucraina di Avdiivka, controllata dall’esercito regolare di Kiev. Proseguono da giorni con una escalation che preoccupa la Comunità internazionale. Si contano vittime tra i militari ucraini e tra i civili, in un’area – il Donbass – già segnata profondamente dalla povertà. Gli accordi di Minsk del 2014 restano inattuati e di fatto Kiev deve fare i conti con le pressioni russe nella parte orientale del Paese. Attualmente vi sarebbero nella regione 20-30 mila civili al freddo e senz’acqua. Putin intende mettere alla prova la diplomazia europea, verificare la risposta – o meno – dell’America di Trump, e distrarre la popolazione del suo Paese dinanzi a una situazione economica interna preoccupante.

Economia e comunicazione: vola Facebook, in aumento utenti e utili

“La nostra missione di connettere il mondo è adesso più importante che mai. Abbiamo ancora molto lavoro da fare per unire la gente”. È il commento entusiasta di Mark Zuckerberg, “inventore” di Facebook, di fronte ai dati del 2016: i ricavi della piattaforma social si collocano a 8,8 miliardi di dollari, con un aumento del 51% in un anno. I profili attivi sarebbero, a fine dicembre scorso, 1,8 miliardi; due persone su tre accedono almeno una volta al giorno nella propria bacheca. Ai dati presentati ieri il titolo ha avuto un “rimbalzo” in Borsa.

Regno Unito: Camera dei Comuni dà il “via libera” per l’hard Brexit

Primo “via libera” della Camera dei Comuni di Londra al progetto di legge che autorizza il Governo guidato da Theresa May ad avviare – in base all’articolo 50 del Trattato di Lisbona – i negoziati per l’uscita dall’Unione europea. L’hard Brexit ha ottenuto 498 voti favorevoli e 114 contrari. Ora la parola passa alla Camera dei Lord, ma la decisione ultima spetterà ancora ai Comuni. May intende ora affrettare i tempi per portare la posizione negoziale al tavolo Ue entro fine marzo, come promesso appena divenuta premier.

Cronaca: Vasto, uccide il giovane che con l’auto aveva travolto la moglie e si costituisce

Si è costituito ai Carabinieri Fabio Di Lello, dopo aver ucciso per strada, con tre colpi al petto, Italo D’Elisa, ventunenne, che la scorsa estate aveva travolto con l’auto Roberta Smargiassi, moglie di Di Lello. Quest’ultimo, dopo il delitto, ha deposto la pistola sulla tomba della moglie, dove si recava ogni giorno, ha telefonato a un amico confessando l’omicidio, ha chiamato il proprio avvocato e dopo qualche ora si è consegnato alle forze dell’ordine. La magistratura di Vasto aveva aperto un’indagine per omicidio stradale: ma non vedendo ancora risultati a suo avviso credibili, di Lello, calciatore, ha deciso di “vendicare” la morte della giovane moglie. Il caso ha profondamente scosso la popolazione di Vasto.

Società: Cassazione, sì al riconoscimento di un matrimonio all’estero tra due donne

La Cassazione ha stabilito che il matrimonio celebrato tra due donne in Francia, e poi trascritto in Italia, è valido ai fini della legge italiana. La Cassazione ha così respinto il ricorso del comune di Santo Stefano del Sole contro la decisione della Corte di appello di Napoli del luglio 2015, con cui si ordinava all’amministrazione civica di trascrivere il matrimonio celebrato in Francia fra Giuseppina La Delfa (cittadina italo-francese) e Raphaelle Hoedts (di nazionalità francese). Secondo il legale delle due donne “con questa sentenza l’Italia ha riconosciuto, con efficacia di giudicato, il primo matrimonio fra due persone dello stesso sesso”. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali. Il caso farà certamente discutere sul piano legislativo, politico ed etico.