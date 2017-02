Rapporto medico-paziente: Roma, al Policlinico Gemelli la mostra “La Chirurgia come arte”

Sarà visitabile fino al 13 febbraio, al IV piano del Policlinico “A. Gemelli” di Roma, la mostra fotografica “La Chirurgia come Arte” di Igor Vysoschuk. Si tratta di un’esposizione itinerante inaugurata oggi nella Capitale la cui realizzazione è promossa dal Centro russo di scienza e cultura in Italia, con la quale si “racconta in 40 immagini il rapporto medico-paziente”. “La mostra – prosegue la nota – presenta una serie di immagini fotografiche in bianco e nero e a colori realizzate in momenti diversi all’interno dell’Istituto di Ortopedia pediatrica ‘G.I. Turner’ di San Pietroburgo con l’obiettivo di esaltare l’importanza dell’atto medico e chirurgico nella quotidianità della sala operatoria e del vissuto al letto del paziente”. I protagonisti degli scatti esposti, una parte di un più ampio progetto realizzato dal giornalista e fotografo pietroburghese Vysoscuk, sono “i chirurghi e i loro piccoli pazienti, che nel corso di lunghi mesi, stanno portando avanti insieme la loro battaglia contro una grave malattia”. “Ciò che è importante in questo lavoro fotografico – spiegano i promotori – è il tentativo di comunicare al visitatore l’irripetibile atmosfera di calore umano costantemente presente nell’Istituto e di trasmettere i sentimenti che si creano nel rapporto tra il medico e il piccolo paziente. Questi sentimenti sono la fiducia, la simpatia reciproca, il comune sentire, la carità”.