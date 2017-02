Pedofilia: Meter, a don Di Noto il Premio solidarietà 2017 dedicato all’infermiera siracusana uccisa dal marito

Nel ricordo di Eligia Ardita, don Fortunato Di Noto, presidente e fondatore dell’ associazione Meter onlus , riceverà il 5 febbraio, nell’ambito della serata televisiva del XXV Premio Sicilia, il Premio solidarietà 2017 dedicato alla giovane infermiera siracusana uccisa un anno fa all’ottavo mese di gravidanza dal marito. La serata, che si terrà a Ispica e sarà patrocinata dal Comune, vedrà l’intervento di don Di Noto sul tema della pedofilia, ormai dilagante. “Vado a ricevere un premio, ma devo dire che mi riesce difficile definirlo tale”, dice il sacerdote. “Ringrazio ovviamente la giuria” che “ha deciso di darmi questo riconoscimento, ma lo accolgo ovviamente con impegno e attenzione. Perché è il premio intitolato ad una protagonista di un femminicidio, ad una madre di famiglia che non ha avuto diritto a crescere la bambina che portava in grembo (e che è morta con lei) in una famiglia serena e in pace. Ecco perché per me non è un premio, ma un forte sprone”. “Questo premio – prosegue on Di Noto – mi spinge a fare ancora di più e meglio per difendere ultimi e deboli. Tante volte ci sembra che in fondo la pedofilia sia qualcosa di lontano e nascosto: ma l’abuso, sia esso sessuale che femminicidio, è sempre figlio della violenza”. “Abbiamo il dovere – conclude – di tenere gli occhi aperti e difendere piccoli e deboli. Altrimenti non potremo mai dirci un Paese davvero civile”.