Papa Francesco: intenzioni preghiera febbraio, “non abbandonate” poveri, profughi ed emarginati

Pregate perché profughi ed emarginati “trovino accoglienza e conforto nelle nostre comunità”. E’ l’esortazione di Papa Francesco nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera del mese di febbraio, pubblicato oggi. “Viviamo in città che costruiscono torri e centri commerciali e realizzano grandi affari immobiliari, ma lasciano una parte ai margini, in periferia”, dice il Papa: “Come conseguenza di questa situazione – ammonisce – grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza orizzonti, senza via d’uscita”. “Non li abbandonate – è l’esortazione di Francesco –. Pregate con me per quanti sono nella prova, soprattutto i poveri, i profughi e gli emarginati, perché trovino accoglienza e conforto nelle nostre comunità”. Nel videomessaggio che accompagna le intenzioni di preghiera del Papa si vedono immagini di un giovane emarginato, sulla strada di una grande città, prima nell’indifferenza della gente poi circondato dall’affetto e dalla solidarietà dei passanti.