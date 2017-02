Papa Francesco: arrivato nella basilica di S. Pietro, Messa inizia con la processione delle candele

Papa Francesco celebra la Santa Messa in occasione della XXI Giornata Mondiale della Vita Consacrata (Vaticano, 2 febbraio 2017)

Il Papa è arrivato qualche minuto prima delle 17.30 nella basilica di San Pietro, dove lo attendeva il “popolo” dei religiosi e delle religiose, radunatasi intorno al loro Pastore per la Giornata mondiale di preghiera per la vita consacrata, che da tradizione si svolge il 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al Tempio, giorno in cui il calendario liturgico segna la fine del tempo di Natale. La Messa è cominciata con la benedizione delle candele e la processione. “Benedici questi ceri e ascolta le preghiere del tuo popolo, che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine”, la benedizione del Papa. Subito prima, il riferimento liturgico alla solennità di oggi, al centro della quale ci sono le figure di Simeone e Anna, che “illuminati dallo stesso Spirito riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza”. “Anche noi qui riuniti dallo Spirito Santo andiamo incontro a Cristo nella casa di Dio – l’invito di Francesco all’inizio della Messa – dove lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell’attesa che egli venga e si manifesti nella sua gloria”.