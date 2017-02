Minori e pornografia: Fafce (famiglie cattoliche), dibattito al Parlamento Ue. “Conseguenze pericolose sui bambini”

(Bruxelles) Il tema dei minori e la pornografia sarà al centro di un incontro che si terrà presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles nel pomeriggio del prossimo 8 febbraio, su iniziativa della Federazione delle associazioni di famiglie cattoliche in Europa (Fafce), in collaborazione con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Nella prima parte dei lavori si rifletterà sulle “conseguenze pericolose della pornografia per i minori”: Anna Zaborska, parlamentare europea (Gruppo del Partito popolare europeo), presidente dell’inter-gruppo per le politiche familiari, modererà gli interventi di Heidi Als Ringheim, sessuologa, e di Emiliano Lambiase, psicologo-psicoterapeuta. Seguirà un dibattito sulla “protezione dei minori dalla pornografia”, presieduto da Luigi Morgano, Gruppo dei Socialisti e democratici al Parlamento Ue, nonché vice presidente dell’inter-gruppo per le politiche familiari. Interverranno Francesco Di Lillo, rappresentante presso l’Ue della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, e Maria Hildingsson, segretaria generale della Fafce. L’incontro è aperto; è necessario iscriversi (http://www.tiny.cc/Pornography). L’incontro ha il patrocinio dei gruppi parlamentari citati.