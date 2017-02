Lavoro: Scirè (Acli), “creare degli incubatori per i disoccupati, fare rete con la concretezza “

“Creare delle piattaforme va bene, ma non vogliamo perdere il contatto fisico e relazionale con le persone”. Lo ha detto Santino Scirè, consigliere di presidenza nazionale Acli con delega al lavoro e alla progettazione, durante il convegno intitolato “Giovani e lavoro: costruire fiducia per riGenerare lavoro” promosso dalle Acli. “È arrivato il momento – ha aggiunto – di mettere in campo delle iniziative concrete attraverso il 5 per mille. Per questo vogliamo creare degli incubatori per i disoccupati, lanciare e produrre buone pratiche. Vogliamo puntare a fare rete e caratterizzare il nostro fare con la concretezza”. “Siamo in una fase nuova – ha spiegato Scirè – che ci impone un coinvolgimento diverso delle persone che oggi non sanno come riempire le proprie giornate. Lo possiamo fare perché abbiamo sedi disseminate in tutte le aree del Paese e lo faremo grazie a manager di successo in pensione che metteranno a disposizione il loro tempo e la loro esperienza nella funzione di tutoraggio. Nella consapevolezza che le poche azioni concrete che si fanno in Italia per i disoccupati vengono dalle associazioni”.