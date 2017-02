Lavoro: De Masi (La Sapienza) alle Acli, “con il 5 per mille create una piattaforma per i disoccupati”

Sui giovani e la ricerca del lavoro nella società attuale si è concentrato l’intervento di Domenico De Masi, docente emerito di sociologia del lavoro presso l’università La Sapienza di Roma, durante il convegno organizzato dalle Acli e in corso questa mattina a Roma. “Usate il 5 per mille – ha detto il sociologo, rivolgendosi ai responsabili dell’organizzazione – per aggregare i disoccupati che a differenza degli occupati non hanno un sindacato o un giornale. Create una piattaforma per chiamare i disoccupati in qualsiasi momento per un lavoro. Ogni disoccupato aderirà con spirito rivoluzionario. Se i 23 milioni di occupati – ha insistito il professore – lavorassero di meno, oggi non ci sarebbero i disoccupati”.