Giornata per la vita: sabato alla Lateranense un libro di Olimpia Tarzia su aborto, unioni civili, gender

Alla vigilia della XXXIX Giornata per la vita indetta il 5 febbraio dalla Chiesa italiana, sabato alle 11, presso la Pontificia Università Lateranense (piazza San Giovanni in Laterano 4), Olimpia Tarzia presenta il suo libro “Ci alzeremo in piedi. L’Italia dall’aborto alle unioni civili: il mio viaggio tra passione civile e testimonianza cristiana”. Intervengono monsignor Enrico dal Covolo, rettore dell’Ateneo; Francesco D’Agostino, ordinario di filosofia del diritto Università Tor Vergata; Cesare Mirabelli, presidente emerito Corte costituzionale. L’attrice Giusy Buscemi, protagonista di diverse fiction di Rai 1, leggerà alcuni brani del libro. A moderare l’incontro Emilio Carelli, giornalista, già direttore responsabile di Sky Tg 24. Il libro, edito dalla Lateran University Press, “vuole offrire un contributo di riflessione e di pensiero – anticipato l’autrice – tracciando un bilancio degli ultimi decenni che hanno visto moltiplicarsi gli attacchi alla vita e alla famiglia, dall’approvazione della legge 194/78, che ha legalizzato l’aborto in Italia, fino al ‘colonialismo ideologico’ della teoria gender”.