Diocesi: Ragusa, al via domani iniziative in cattedrale, negli ospedali e nelle scuole

Domenica 5 febbraio la Chiesa italiana celebra la 39ma Giornata per la vita sul tema “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. Raccogliendo l’invio dei vescovi, gli uffici per la Pastorale familiare e per la Pastorale della salute della diocesi di Ragusa, il Centro aiuto alla vita (Cav) di Ragusa, con la collaborazione della Consulta per le aggregazioni laicali, hanno organizzato una serie di iniziative. La prima è in programma domani ed è la visita agli anziani degenti alla Residenza sanitaria assistita (Piazza Igea). Sabato, sulle orme di Madre Teresa di Calcutta, si terrà una Marcia per la vita con la partecipazione di parrocchie, religiosi e religiose, movimenti, gruppi e associazioni. Appuntamento alle 16.30 davanti all’Ospedale civile. Alle 18, nella cattedrale di San Giovanni Battista. alcune testimonianze sul tema “Il dono e il valore della vita”. Interverranno il Cav di Ragusa sui 10 anni di attività in diocesi e sulla presenza dei Cav in Sicilia, e il Centro risvegli Ibleo. Alle 19 la Messa celebrata dal vicario generale don Roberto Asta. Domenica il vescovo monsignor Carmelo Cuttitta visiterà i neonati e i loro genitori nei reparti di ostetricia e neonatologia degli Ospedali “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa e “Guzzardi” di Vittoria.

Alle 10, nella cappella dell’Ospedale civile di Ragusa, la celebrazione eucaristica per le vite spezzate. “Nel corso delle prossime settimane – informa la diocesi – saranno svolti anche incontri con gli studenti per sensibilizzare i giovani al rispetto del grande valore della vita”.