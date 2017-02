Diocesi: Caritas Ambrosiana, l’11 febbraio l’incontro “Farsi prossimo, sembra poco però è tutto”

A trent’anni dal convegno diocesano voluto dal cardinale Carlo Maria Martini, Caritas Ambrosiana torna a riflettere sul rapporto con i poveri, gli esclusi, gli stranieri, i “nemici”, sulla differenza tra elemosina e carità e il legame tra carità e giustizia. Era il 23 novembre 1986 quando il card. Martini affermò che possono dirsi cristiani “coloro che vivono per gli altri perché vanno a Messa la domenica: sembra poco però è tutto”. L’incontro di sabato 11 febbraio sarà ospitato dalle 9 all’Auditorium San Fedele. Interverranno alcuni protagonisti di quella stagione: mons. Angelo Bazzari, che fu direttore di Caritas Ambrosiana dall’83 al ’94, e il vescovo emerito di Novara, il card. Renato Corti, che fu vicario generale durante l’episcopato di Martini. Sugli esiti di quel grande incontro ecclesiale dialogheranno in una tavola rotonda: don Marco Bove, già parroco di San Nicolao della Flue, Giovanni Carrara, presidente dal consorzio Farsi Prossimo, Marco Granelli, assessore alla mobilità e all’ambiente del Comune di Milano, Maria Chiara Cremona, una volontaria che con Caritas ha fatto esperienze sia in Italia che all’estero. Dell’eredità attualissima di quell’idea di carità presentata da Martini parleranno il vicedirettore di Caritas Ambrosiana, mons. Massimiliano Sabbadini, il direttore Luciano Gualzetti, e padre Giacomo Costa, presidente della Fondazione culturale San Fedele di Milano e direttore di Aggiornamenti Sociali. Modererà l’incontro Elisabetta Soglio, giornalista del Corriere della Sera. “Con Martini, dopo quel convegno, imparammo che il ‘farsi prossimo’ era prima di tutto uno stile di vita, un approccio attraverso il quale interpretare la realtà sociale, rileggere il rapporto con la politica, i diritti, la giustizia”, ricorda Gualzetti, per il quale “in un momento in cui politica, cultura e società rischiano di farsi schiacciare da paura, insicurezza e populismi c’è bisogno di tornare a riflettere sul farsi prossimi oggi nella nostra quotidianità di cristiani”.