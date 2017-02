Diocesi: Adria-Rovigo, sabato 4 il III congresso del Movimento lavoratori di Azione Cattolica

Sarà “Il lavoro educa” il tema del III congresso diocesano del Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) che si terrà sabato 4 febbraio a Rovigo. L’appuntamento, ospitato dalle 15.30 presso la nuova sede della Confartigianato in piazza Duomo, vedrà la partecipazione di Nicola Boscoletto, presidente di Officina Giotto (cooperativa sociale Giotto), realtà che da decenni promuove, all’interno del carcere “Due Palazzi” di Padova, esperienze di lavoro per la riqualificazione e la rieducazione dei detenuti. “Educazione e lavoro sono due parole che rappresentano i tratti distintivi della nostra associazione e del nostro Movimento”, spiega Andrea Padoan, segretario diocesano del Mlac, secondo cui “la scelta educativa è fin dall’origine elemento fondante per l’Azione Cattolica attraverso una proposta formativa organica per ragazzi, giovani e adulti, in cui la fede parla alla vita e viceversa”, mentre “il lavoro è l’‘ambiente’ di evangelizzazione prescelto dagli aderenti al Movimento”. Il Mlac diocesano di Adria-Rovigo, che si appresta a eleggere il nuovo segretario diocesano e l’equipe che lo accompagnerà nel prossimo triennio, è stato costituito nel febbraio del 2011 e rappresenta l’unica realtà di Movimento nel Triveneto, quale espressione di attenzione alle tematiche sociali e del lavoro. “Nei primi sei anni di attività – conclude Padoan – sono state proposte agli aderenti e alla comunità cristiana varie iniziative come la veglia diocesana dei lavoratori o momenti di riflessione sui temi referendari, contro le aperture domenicali dei supermercati, sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.