Cardinale Martini: Milano, iniziative per ricordare l’arcivescovo. Archivio, clip, libro, testimonianze

In occasione del 90° anniversario della nascita di Carlo Maria Martini (15 febbraio 1927), la Fondazione a lui intitolata promuove il 18-19 febbraio, al Centro San Fedele di Milano, alcune iniziative per rivivere il messaggio di speranza del biblista, cardinale, arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002. Iniziative che verranno presentate in conferenza stampa lunedì 6 febbraio e che prevedono: un reading per illustrare le potenzialità del nuovo archivio digitale e presentare il terzo volume dell’opera omnia martiniana, una mostra di ispirazione ecumenica dell’artista israeliano Shay Frisch e un concerto di musica sacra del Coro da camera di Varese. Ci sarà spazio anche per un progetto interattivo, che intende coinvolgere tutti coloro che hanno conosciuto il cardinale. Chiunque potrà rispondere alla “Call for documents” che verrà lanciata il 18 febbraio, portando alla sede della Fondazione scritti, fotografie, video, file digitali e qualunque altro materiale documentario utile alla costruzione dell’Archivio Martini (il materiale sarà digitalizzato e restituito). Verranno anche proiettate in anteprima le clip di alcune tra le oltre 30 videointerviste a collaboratori e amici del cardinal Martini, tra cui Umberto Eco e Massimo Cacciari. Interverranno alla conferenza stampa Giacomo Costa, vicepresidente della Fondazione Martini, Andrea Dall’Asta, direttore della galleria San Fedele, Chiara Daniele, coordinatrice del Progetto Archivio, e Antonio Pileggi, responsabile di San Fedele Musica.