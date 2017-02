Vescovi tedeschi: “quali conseguenze derivano da Amoris laetitia per pastorale matrimoniale e famiglia in Germania?”

“Quali conseguenze derivano ora dall’Amoris Laetitia per la pastorale matrimoniale e della famiglia in Germania?” è la domanda che i vescovi tedeschi affrontano in un documento adottato dal Consiglio permanente della Conferenza episcopale lo scorso 23 gennaio e reso noto oggi. Se molto di quanto indicato dal documento papale, “fonte ispiratrice per la vita della coppia e della famiglia”, dovrà essere “sviluppato nelle concrete situazioni pastorali”, i vescovi indicano per il cammino futuro della pastorale tedesca quattro temi che ritengono particolarmente importanti, seppure non esaustivi della “ricchezza di Amoris Laetitia”. Un primo punto riguarda la pastorale della preparazione al matrimonio, che dovrà essere “intensificata, dovrà avere un carattere più vincolante e al tempo stesso più convincente”. I vescovi indicano la strada di un “catecumenato del matrimonio” che accompagni il cammino al sacramento come “consapevole cammino di fede”, tenendo in considerazione le concrete situazioni di vita. In secondo luogo sarà necessario “rafforzare gli sforzi nell’accompagnamento della vita matrimoniale”: diverse le indicazioni offerte, tra cui l’invito a “sviluppare una spiritualità del matrimonio e della famiglia”. Accompagnamento dovrà però anche significare aiuto “nei problemi e nelle difficoltà” concrete della vita: “Solo in questo modo si potrà sperimentare nella quotidianità delle persone la disponibilità e l’umanità della Chiesa”.