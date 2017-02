Solidarietà: Cav Carpi, dal sisma a oggi con il progetto “RiusiAmo” distribuiti abiti e attrezzature per l’infanzia

I volontari del Cav "Mamma Nina" di Carpi impegnati nel progetto "RiusiAmo" (foto F. Stermieri/Cav Carpi)

Un circolo virtuoso di solidarietà nato nei giorni del sisma che colpì il Nord Italia nel 2012 e che dura tuttora. È il progetto “RiusiAmo”, promosso dal Centro di aiuto alla vita (Cav) di Carpi, che permette di distribuire gratuitamente abiti usati e attrezzature per l’infanzia non solo alle mamme seguite direttamente dal Cav, ma pure ad altre aiutate dalla Caritas e dai servizi sociosanitari. Viste le numerose richieste, è stato ora necessario “organizzare in maniera più strutturata la distribuzione di tali beni” in uno spazio più adeguato, che si trova in via De Sanctis 24, sede di una delle Case Agape di Mamma Nina.

“La possibilità di aiutare una famiglia numerosa o in stato di bisogno con abiti usati/riciclati è una grande risorsa sul territorio e soprattutto un’occasione per allacciare delle relazioni”, spiega la presidente del Cav di Carpi, Benedetta Bellocchio. “Con nel cuore la spiritualità di Mamma Nina Saltini (cui il Cav è dedicato, sorella del fondatore di Nomadelfia don Zeno, ndr), abbiamo voluto far circolare con più efficienza i beni frutto della generosità dei carpigiani senza ammassarli, supportando le Caritas nell’aiuto alle famiglie e rendendo il nostro magazzino uno strumento per alleviare la povertà materiale e relazionale”.

Nei giorni immediatamente successivi al terremoto il Cav si mobilitò per far fronte alle emergenze dei terremotati che, rimasti senza più nulla, in tenda o nei centri, non avevano il necessario per vestirsi. “Questo – si legge in una nota – si è rivelato particolarmente necessario per le famiglie con bimbi piccoli alle quali ha portato pannolini, latte, vestitini, culle e tutto ciò che avevano frettolosamente lasciato fuggendo dalle proprie abitazioni. Da quel momento l’attività non si è mai fermata, generando un circolo virtuoso in continua espansione: i volontari del magazzino di Carpi sono collegati con altre associazioni per far fronte alle richieste di un territorio molto più vasto di quello delle Terre d’Argine, fornendo materiali in occasione dell’emergenza umanitaria in Siria, dell’alluvione nel modenese e in Sardegna, del terremoto in Centro Italia”. In poco più di un anno, dall’apertura del magazzino (25 settembre 2015), sono stati distribuiti tra l’altro 32 corredini per neonati, 42 paia di scarpe da bambini, 156 sporte di vestiti, 8 carrozzine, 18 passeggini, 3 ovetti viaggio, 8 trio (passeggino, carrozzina e ovetto auto), 14 seggiolini auto, 16 lettini con relativi corredi di lenzuola e copertine, 9 seggioloni, oltre ai pannolini per le famiglie seguite direttamente dal Cav.