Notizie Sir del giorno: interventi caritativi Cei nel mondo, giovani e lavoro, Morcellini all’Agcom

Cei: Comitato interventi caritativi, 18 milioni di euro in 119 progetti nel terzo mondo

Oltre 18 milioni di euro destinati a 119 progetti nel mondo. È la cifra stanziata dal Comitato Cei per gli interventi caritativi a favore del Terzo mondo. Nel dettaglio, 9.000.637 euro andranno a finanziare 53 progetti in Africa; 2.947.597 euro 34 progetti in America Latina; 3.194.573 euro 22 progetti in Asia; 2.068.780 euro 6 progetti in Medio Oriente; 721.871 euro 3 progetti in Est Europa; 350.584 euro 1 progetto in Oceania. (clicca qui)

Papa Francesco: udienza, “sperare è imparare a vivere nell’attesa”, come una donna incinta

“Sperare significa imparare a vivere nell’attesa”. Lo ha ripetuto più volte, il Papa, nella parte finale dell’udienza di oggi, in Aula Paolo VI davanti a 6mila persone. “Quando una donna si accorge che è incinta – ha spiegato Francesco – ogni giorno impara a vivere nell’attesa di vedere lo sguardo di quel bambino che verrà”. “Solo un povero sa attendere”, ha aggiunto: “Chi è già pieno di sé e dei suoi averi, non sa riporre la propria fiducia in nessun altro se non in sé stesso”. Poi l’invito finale a ripetere insieme a lui per tre volte: “E così per sempre saremo con il Signore”. “E là, col Signore, ci incontreremo”, il congedo. (clicca qui)

Giovani e lavoro: le Chiese del Sud s’interrogano a Napoli

“Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani nel Sud?” è il tema su cui rifletteranno l’8 e il 9 febbraio a Napoli le Chiese di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Frattanto, ieri i dati Istat segnalavano un nuovo aumento del tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni: 40,1% nel dicembre 2016, in aumento di 0,2 punti percentuali sul mese precedente, al livello più alto da giugno 2015. L’economista Leonardo Becchetti: per combattere la disoccupazione giovanile “risalire la scala delle competenze”. (clicca qui; per il commento di Becchetti sulla disoccupazione giovanile clicca qui)

Università Cattolica: Roma, inaugurazione dell’anno accademico

Inaugurato l’anno accademico 2016/2017 della sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’intervento del rettore Franco Anelli con “la profonda partecipazione dell’Ateneo alle sofferenze dei nostri fratelli flagellati dalle calamità che da tempo si stanno abbattendo sulle regioni dell’Italia centrale”, e il ricordo di Valentina Cicioni, dottoressa in scienze infermieristiche e strumentista di sala operatoria, tra le vittime della slavina che ha travolto l’Hotel Rigopiano. Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il richiamo alla “centralità della persona”. (clicca qui)

Comunicazione: Morcellini commissario Agcom

Mario Morcellini, pro-rettore alle Comunicazioni istituzionali e direttore del Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale (Coris) dell’Università di Roma “La Sapienza”, è il nuovo commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), eletto oggi dal Senato. “Mi pare ci siano troppo disordine e troppa eccessività in comunicazione”, la prima dichiarazione al Sir. (clicca qui)

Amoris laetitia: vescovi tedeschi, di fronte a fragilità matrimoni né “lassismo” né “rigorismo”

I vescovi tedeschi, nel documento “La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Invito a una pastorale matrimoniale e familiare rinnovata”, offrono indicazioni riguardo le “fragilità” del matrimonio secondo la linea dell’esortazione apostolica Amoris laetitia. Se “l’indissolubilità del matrimonio è parte essenziale della fede della Chiesa”, scrivono i vescovi tedeschi, “Amoris laetitia lascia pochi dubbi circa la necessità di sguardi differenziati sulle singole situazioni di vita delle persone”. (clicca qui)

Regno Unito: mons. Hudson (Conferenza episcopale) su Brexit, “Parlamento abbia a cuore il bene comune e i più deboli”

La speranza che “comunque vada il voto di questa sera a Westminster i parlamentari scelgano il bene comune della società e abbiano a cuore i più vulnerabili”. La esprime la Conferenza episcopale cattolica di Inghilterra e Galles attraverso il portavoce sull’Europa, il vescovo ausiliare di Westminster Nicholas Hudson. (clicca qui)