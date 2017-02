Giorno della memoria: Assisi, venerdì 3 un incontro su don Aldo Brunacci a dieci anni dalla scomparsa

Nell’ambito delle iniziative organizzate ad Assisi per la Giornata della memoria 2017, nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio verrà ricordata la figura di don Aldo Brunacci a dieci anni dalla sua scomparsa. Durante l’incontro, che sarà ospitato dalle 16 nella Sala della Conciliazione del Comune di Assisi, verrà proiettata un’inedita intervista dalla quale emerge l’alto spessore umano e spirituale di don Brunacci, “un grande sacerdote e studioso – si legge in una nota – vissuto negli anni delle persecuzioni a cui va dato il merito di aver prestato la sua opera a favore degli ebrei”. Per il suo impegno, il nome di don Brunacci è stato iscritto nel Giardino dello Yad Vashem come “Giusto tra le nazioni”. Un ulteriore appuntamento è previsto poi per la Giornata europea dei Giusti. Lunedì 6 marzo, alle 11 nella curia vescovile, sono in programma la visita al santuario della Spogliazione e al “Giardino dei Giusti”, con gli interventi dei rappresentanti del Gariwo-La Foresta dei Giusti e dell’Associazione Italia-Israele Perugia.