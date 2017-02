Donald Trump: Civico (antropologo) a Vita Trentina, ogni sua decisione “va contro i bisogni della gente che lo ha votato”

Il giuramento di Donald Trump (20 gennaio 2017)

“Ogni decisione presa da Trump in questo momento è una decisione che va contro i bisogni della gente che lo ha votato. Vedremo quando il suo elettorato, che vive preoccupazioni e problemi reali, si sveglierà dall’incantesimo”. Lo sostiene, in un’intervista al settimanale diocesano Vita Trentina, l’antropologo Aldo Civico, docente di risoluzione dei conflitti alla Columbia University di New York, riconoscendo che le prime misure del neo-presidente Usa “stanno favorendo i grandi interessi economici”. Guardando al giorno dell’insediamento, il primo discorso di Trump come presidente “deve preoccupare, perché ha usato un linguaggio demagogico e isolazionista, che piace a quanti lo hanno votato, ma che maschera le sue azioni e intenzioni politiche, che sono peggiori delle sue parole”. Per esempio, “affermando l’‘America prima di tutto’, Trump – sottolinea l’antropologo – ha scelto di rievocare uno slogan che era stato utilizzato a suo tempo per cercare di non coinvolgere gli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. Era tra l’altro uno slogan che rifletteva anche un’agenda antisemita. Quindi Trump per un verso usa il linguaggio isolazionista, che piace alla sua base elettorale, ma allo stesso tempo promuove una supremazia dell’America nel mondo”.

Peraltro egli ha vinto “grazie all’arcaico sistema del collegio elettorale”, nonostante avesse perso il voto popolare. “E se sicuramente – osserva Civico – molte persone hanno celebrato e hanno partecipato all’inaugurazione (un pubblico esclusivamente di persone bianche), non abbiamo visto la massa che ha partecipato all’inaugurazione di Obama nel 2009. Ed erano anche molte di più le donne che hanno marciato contro Trump a Washington e nel resto del Paese, nella miglior tradizione del movimento dei diritti civili, il giorno dopo l’inaugurazione”. Oggi – annota il docente – “gli Stati Uniti sono un Paese profondamente diviso. E queste elezioni hanno portato in evidenza questa realtà. Ma mi sembra che in questa consapevolezza vi sia anche un’opportunità. Riconoscere una realtà è il primo passo necessario per poterla trascendere. In una gran parte della popolazione che protesta contro Trump, vedo anche la voglia di costruire un Paese nell’unità della diversità”.