Disoccupazione giovanile: Becchetti (economista) per combatterla “risalire la scala delle competenze”

“Nella pubblica opinione non c’è la comprensione di quanto sia importante l’istruzione: i giovani oggi si trovano ad affrontare una sfida molto dura con il lavoro a basso costo e la robotizzazione. L’unica possibilità per vincerla è risalire la scala dei talenti, la scala delle competenze ed entrare nel mercato del lavoro primario”. Così l’economista Leonardo Becchetti, docente all’Università Tor Vergata di Roma e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, commenta al Sir i dati sulla disoccupazione giovanile (15-24 anni) diffusi ieri dall’Istat: 40,1% sul totale dei giovani attivi nel mese di dicembre, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Sul fronte delle politiche pubbliche, invece, l’economista indica “il cambio delle politiche monetarie e fiscali, puntando su investimenti e ammodernamento del sistema-Paese, combattendo la burocrazia”. “Il buon lavoro – spiega – si può difendere se si ha un vantaggio competitivo importante”, ad esempio “puntando su nostre eccellenze come la cultura, l’arte, il turismo”. No, invece, a ricette di “massima liberalizzazione come avvenuto in Spagna, dove vi è stato un incremento del Pil, accompagnato però dall’aumento dei lavoratori poveri”.