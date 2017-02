Diocesi: Vicenza, l’11 e 12 febbraio corso di aggiornamento per insegnanti su “Il benessere del docente nella scuola”

Sarà “Il benessere del docente nella scuola” il tema del corso di aggiornamento monografico promosso dalla diocesi di Vicenza che si terrà sabato 11 (15.30-19) e domenica 12 febbraio (9.30-12). L’iniziativa, che sarà ospitata a Villa San Carlo di Costabissara, gode del patrocinio dell’Ordine dei medici di Vicenza ed è rivolta a tutti gli insegnanti di ogni disciplina nei diversi gradi scolastici. “Alla scuola – spiega mons. Antonio Bollin, direttore dell’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica – si affidano oggi molteplici compiti e si scaricano problemi delle nostre società e famiglie ,che molte volte scoraggiano i docenti e creano in loro stress e disagio”. “Per questo – prosegue mons. Bollin – la diocesi di Vicenza ha deciso di proporre un corso monografico di aggiornamento sulle condizioni e gli atteggiamenti che possono garantire il benessere e aiutare dunque il ben operare degli insegnanti di religione e degli altri docenti nella scuola”. Tra gli interventi previsti, quelli di Andrea Danieli, direttore del Dipartimento di salute mentale della 1° Unità operativa di psichiatria dell’Ulss 6 di Vicenza, mons. Gianluigi Pigato, docente di teologia spirituale al seminario di Vicenza, la psicologa Laura Binotto e Aladino Tognon, già dirigente scolastico a Bassano del Grappa. Previsti anche momenti di confronto e dibattito in assemblea. Le iscrizioni possono essere effettuate entro venerdì 3 febbraio contattando l’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica.