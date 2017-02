Diocesi: Nocera-Sarno, domani il vescovo consegna a parrocchie e conventi ceri pasquali realizzati da detenuti

“Misericordia e luce di perdono” è il nome del progetto che ha visto impegnati alcuni detenuti nella realizzazione di ceri pasquali per le parrocchie e i conventi della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. La proposta del cappellano del carcere di Salerno, don Rosario Petrone, accolta dal vescovo, monsignor Giuseppe Giudice, si è tramutata in un segno di grande attenzione a quanti vivono la speranza che, una volta ritornati ai loro affetti, non si sentiranno per sempre emarginati, esclusi e condannati. “Anche il cuore di chi ha sbagliato può essere vinto dall’amore che sconfigge ogni forma di male. La luce di Cristo brilli nelle nostre comunità nella notte di tutte le notti, la luce del Risorto brilli nei cuori di quanti desiderano luce e perdono”, ha dichiarato don Alessandro Cirillo, direttore della Caritas diocesana di Nocera Inferiore-Sarno, che ha seguito il progetto. I ceri saranno distribuiti domani sera, nella festa della presentazione di Gesù al tempio. Il vescovo li consegnerà ai rappresentanti delle comunità parrocchiali durante la Celebrazione in cattedrale che inizierà alle ore 20.