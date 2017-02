Diocesi: mons. Giombanco (vescovo eletto Patti), “vengo a voi per amarvi e farvi dono della mia vita”

“Vengo a voi per conoscervi, cioè per amarvi e farvi dono della mia vita. Voi siete la mia nuova famiglia”. È il primo messaggio di monsignor Gugliemo Giombanco alla diocesi di Patti, subito dopo la nomina di Papa Francesco resa nota oggi. Al Papa il vescovo eletto esprime “profonda e filiale gratitudine”, promettendo “il costante ricordo nella preghiera e il sempre rinnovato impegno di comunione e di docile obbedienza”. Un ricordo pure per il predecessore, monsignor Ignazio Zambito, “che ha amato e servito la nostra Chiesa con un lungo, fecondo e appassionato ministero pastorale”. Il vescovo eletto si rivolge quindi alle famiglie, ai presbiteri, alle consacrate e ai consacrati, ai seminaristi, alle sorelle e ai fratelli delle altre confessioni religiose e agli amministratori dei quarantadue comuni presenti nel territorio della diocesi.

“Al Signore – scrive mons. Giombanco – chiedo di benedire tutte le famiglie della nostra diocesi, con speciale attenzione a quelle provate da sofferenze fisiche e morali: penso alla povertà dei valori, alla mancanza di lavoro, alla precarietà nelle scelte di vita, alla solitudine degli anziani e dei sofferenti… Ringrazio Dio per i genitori attenti, per la saggezza degli anziani, per la gioia dei bambini e per l’esuberanza dei giovani che sono il presente e il futuro della nostra Chiesa, per i laici generosi che, a vario titolo, sono impegnati nella costruzione del Regno di Dio… Con tutti desidero realizzare rapporti di amicizia e di ecclesiale corresponsabilità”. Ai presbiteri chiede di fargli “spazio” nel cuore “perché, insieme, possiamo amare e servire la comunità cristiana”. Ai consacrate e consacrati rivolge l’augurio “di essere sempre più profezia del Regno, perché ci ricordino che anche oggi è possibile condurre una vita animata dalla gioia, do-no di Dio a chi lo segue con cuore sincero, e dalla passione per la fraternità”; mentre i “seminaristi rispondano con gioia alla chiamata del Signore, con la chiara consapevolezza che progettare e vivere nella dimensione del dono è veramente esaltante”.

“Alle sorelle e ai fratelli delle altre confessioni religiose presenti in diocesi” il vescovo eletto rivolge “un cordiale saluto” chiedendo “al Signore il dono del discernimento perché possiamo individuare, attraverso l’ascolto reciproco e il dialogo fraterno, percorsi comuni di fede e di testimonianza”. Infine, si rivolge ad “amministratori dei quarantadue comuni presenti nel territorio della diocesi” e a “quanti sono impegnati, a vario titolo, nella tutela e nella promozione del bene comune”, augurando loro “pieno successo” del servizio “a favore delle persone”, assicurando al contempo “la leale collaborazione della comunità ecclesiale”.