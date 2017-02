Diocesi: Ivrea, in arrivo “una nuova presenza religiosa” nel convento di San Francesco in Rivarolo

“Una nuova presenza religiosa” nella diocesi di Ivrea: la annuncia il vescovo, monsignor Edoardo Aldo Cerrato, in un messaggio alla diocesi per la Giornata della vita consacrata. Si tratta di “una comunità di contemplative, accolta con favore da monsignor De Bernardi nella diocesi di Pinerolo”, e che ora giunge a Ivrea dove, “nel convento di San Francesco in Rivarolo”, troverà “un edificio più adatto”. Nel messaggio il presule, “riconoscente al Signore per avermi chiamato a far parte di una delle tante espressioni della vita consacrata, la Congregazione dell’oratorio di san Filippo Neri”, esprime “affetto” e “riconoscenza” per “i religiosi e le religiose presenti nella nostra diocesi: quelli che sono nel servizio delle opere e quelli che servono nella preghiera e nell’offerta dei disagi dell’età avanzata”. Mons. Cerrato cita, come “motivo di gioia”, pure “la crescita dell’Ordo Virginum, istituito nella nostra diocesi nel giugno 2015 con la consacrazione della prima delle appartenenti”, mentre il prossimo 23 aprile si avrà una seconda consacrazione e “altre giovani stanno compiendo il cammino di discernimento sulla chiamata a questo stato di vita”.