Diocesi: Genova, questa sera “Cattedrale Aperta” sui “giovani di fronte alla crisi”

Secondo appuntamento di “Cattedrale Aperta” di questo anno pastorale sul tema “I giovani di fronte alla vita”: questa sera, sotto le volte della cattedrale di San Lorenzo a Genova, interverranno don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei, e Raffaele Bonanni, professore straordinario di diritto delle relazioni industriali presso l’Universitas Mercatorum e già segretario Cisl. L’incontro avrà inizio alle 20.30 alla presenza del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei. “Cattedrale Aperta” è l’iniziativa organizzata dall’Ufficio diocesano per la cultura e voluta dal cardinale Bagnasco per offrire una lettura socio-politica oltre che etica e religiosa della società contemporanea. La prossima e ultima conferenza in programma per l’anno pastorale avrà per titolo “La vera crisi spirituale” e si terrà mercoledì 29 marzo. Relatori saranno monsignor Ermenegildo Manicardi, rettore dell’Almo Collegio Capranica (Roma), docente di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Gregoriana, e Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito.