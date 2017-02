Diocesi: Campobasso-Bojano, domenica il talk show “Anche noi migranti, sulle vie della pace e della giustizia”

“Anche noi migranti, sulle vie della pace e della giustizia” è il tema del talk show promosso dall’arcidiocesi di Campobasso-Bojano in collaborazione con Fondazione Migrantes, Caritas, Pastorale familiare, Ucsi Molise, Presidenza Regione Molise, per raccontare, testimoniare e riflettere sulla crisi migratoria, sulle azioni per raggiungere una convivenza pacifica, per imparare a “sognare… e costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o senza un posto”. Domenica 5 febbraio, alle ore 17, presso l’auditorium del Palazzo Gil, a Campobasso si terrà l’incontro tematico con la partecipazione straordinaria di Pino Finocchiaro, giornalista e redattore di Rai News 24. Interverranno mons. Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso–Bojano; don Adriano Cifelli, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale Migrantes; don Franco D’Onofrio, direttore della Caritas diocesana. Gli interventi saranno alternati da testimonianze dirette di migranti, di famiglie, di cooperative di accoglienza, sindaci del Molise che attuano i progetti Sprar. In apertura immagini e suoni a cura dei giovani ospiti della cooperativa il “Geco” di Campobasso e Isernia.