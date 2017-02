Diocesi: Aversa, venerdì 3 febbraio l’Open day dell’Istituto paritario “Card. Innico Caracciolo” con mons. Spinillo

Venerdì 3 febbraio, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, la comunità scolastica dell’Istituto paritario “Card. Innico Caracciolo” apre le proprie porte in occasione dell’Open Day. Non è la prima volta che l’Istituto scolastico che ha sede nel Seminario vescovile di Aversa organizza un evento finalizzato a far conoscere più da vicino le attività curriculari ed extracurriculari riguardanti il percorso formativo intrapreso dagli studenti.

Quest’anno, però, l’Open Day assume un’importanza particolare perché, nell’occasione, il coordinatore didattico del “Caracciolo”, don Carlo Villano, presenterà ufficialmente l’ampliamento dell’offerta formativa e la riorganizzazione del tempo scuola. Novità sostanziali, dunque, che riguarderanno tanto il liceo classico quanto il liceo scientifico. Dopo la conferenza, che vedrà la presenza del vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, spazio alla visita guidata che vedrà gli alunni dell’istituto condurre i presenti alla scoperta delle aule scolastiche, della Biblioteca Paolo VI e della Pinacoteca, dove ci si soffermerà per ammirare le preziose opere qui conservate.